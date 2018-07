Benjamin Schaden fällt bei der SG Baienfurt lange aus

Der FV Rot-Weiß Weiler II ist mittlerweile in der Bezirksliga angekommen. Nach drei Niederlagen zu Saisonauftakt hat Trainer Peter Alber das System verändert: „Wir spielen jetzt mit zwei Viererketten – die Abstände waren einfach zu groß und die Bezirksliga-Stürmer dafür zu gut.“ Mit der Umstellung reichte es zum ersten Sieg und zu „einem guten Spiel gegen den SV Mochenwangen“ (Alber), auch wenn da nichts Zählbares heraussprang. Gegen den SV Weingarten bleibt dem Coach das Schicksal der „Zweiten“ nicht erspart: „Wir sind ein Stück weit abhängig davon, wie viele Spieler ich aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung habe.“

Die SG Argental feiert heute Abend Abschied von Tobias Eisenbach. Eisenbach, der mit seinen Toren maßgeblich am Marsch der SGA von der Kreisliga B in die Bezirksliga beteiligt war, hat nach dem Studium in Frankfurt eine Arbeitsstelle gefunden und feiert seinen Ausstand. „Hoffentlich kann er überhaupt spielen“, meint Trainer Siegfried Hellmann – Eisenbach laboriert noch an einem Muskelfaserriss. Ansonsten sieht sich Hellmann mit der SGA auf einem guten Weg: „Die Spieler haben mittlerweile kapiert, dass nichts von alleine geht.“ Nach dem Auftaktsieg dauerte es eine Weile, bis der zweite Dreier folgte. Der erste Heimsieg soll heute folgen: „Aber der SV Mochenwangen ist ein besonderes Kaliber mit sehr erfahrenen Spielern.“

Harald Wetzel, der Trainer der SG Baienfurt , kann nicht verhehlen, dass für ihn und sein Team der wetterbedingte Spielabbruch in Amtzell ein Glücksfall war: „0:2 hinten, kaum eine nennenswerte Torchance“, so fasst Wetzel die Lage beim SVA zusammen. Dass seine Defensive mit dem schnellen Dominik Brecht nicht zurechtkam, war auch nicht gerade ein Grund zur Freude: „Wir müssen die individuellen Fehler so schnell es geht abstellen“, sagt der Coach mit Blick auf die zwei Gegentore. Schwer wiegt für die Baienfurter der Ausfall ihres Kapitäns: Benjamin Schaden zog sich bei der Partie gegen Kißlegg einen Achillessehnenriss zu – er ist bereits operiert. Jetzt kommt der FC Isny – ein angeschlagener Boxer.

Die Spiele: Freitag, 9. September, 18 Uhr: SG Argental – SV Mochenwangen, 18:30 Uhr: VfB Friedrichshafen II – SV Amtzell, Samstag, 10. September, 16 Uhr: TSV Tettnang – SG Kißlegg, 17 Uhr : SG Baienfurt - FC Isny, 17 Uhr: TSG Bad Wurzach – TSV Eschach, Sonntag, 11. September, 15 Uhr: FV Weiler II – SV Weingarten, FG 2010 FG WRZ – SV Seibranz.