Benita Sontheimer holt ersten Sieg an der Stange

Als Neueinsteigerin direkt zum Sieg – das hat Benita Sontheimer bei ihrem ersten Wettbewerb im Pole Sport geschafft. Die 24-jährige Möhringerin hat jüngst in Oberhausen im Rahmen der „Pole Sport Organisation“ auf Level zwei die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen und an der Stange die Jury mit ihrer Choreographie überzeugt.

In ihrer noch jungen Karriere im Pole Sport formte die Veranstaltung in Oberhausen für Benita Sontheimer die erste große sportliche Herausforderung – und die hatte es in sich: Denn die Wettbewerbe der „Pole Sport Organisation“, die in rund 30 Ländern weltweit ausgerichtet werden, gelten hierzulande nach der Deutschen Meisterschaft als bekanntester Wettbewerb. Deshalb bekam sie es gleich mit mehreren Konkurrentinnen zu tun.

Eine Qualifikation mit einem Bewerbungsvideo blieb den Athleten bei der „Pole Sport Organisation“ erspart. Jeder Teilnehmer durfte sich in eine von fünf verschiedenen Leistungsstufen einteilen. Sontheimer entschied sich für Level zwei von fünf. „Da ich durch das viele Training erprobt an der Stange bin, ich aber auch meine Ziele bei meinem ersten Wettkampf nicht zu hoch stecken wollte, habe ich mich für Level zwei entschieden“, sagte die 24-Jährige unserer Zeitung.

Während bei den Profis auf Stufe fünf alles an der Stange erlaubt ist, hatte die Möhringerin bestimmte Vorgaben und damit Verbote, was die Tricks auf ihrem Level in der Kategorie Artistik betrifft. „Ich habe wochenlang im Training extra eine Choreographie dafür einstudiert, mit Tricks die dort erlaubt sind“, berichtete sie.

Benita Sontheimer bekam es bei ihrem ersten Wettkampf in Oberhausen mit vier Konkurrentinnen zu tun. In ihrer gewählten Kategorie ging es darum, eine Choreographie auszuführen, die eine Geschichte erzählt und mit einem Thema verknüpft ist. Sie ging deshalb als „Grinsekatze“, wie sie ihre Figur bezeichnet, an den Start. „Ich war natürlich sehr aufgeregt und nervös“, erinnerte sie sich an ihren ersten Wettkampf zurück.

Eine unabhängige und international besetzte Jury aus Pole-Sport-Experten vergab anhand von Wertungsblättern verschiedene Punkte. Ganze 2.55 Minuten richteten die Jurymitglieder die Augen auf die Möhringerin, denn genau so lange dauerte ihre Choreographie. Auf ihrem Level sind maximal drei Minuten erlaubt. Sie präsentierte eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Choreographie, in die sie verschiedene Elemente integrierte. Ihre Rückenflexibilität stellte sie an der Stange genauso unter Beweis wie mehrere Handstände. Auch verschiedene Kraftelemente hatte sie im Gepäck und als Höhepunkt zeigte sie einen „Drop“, bei dem die Athletin sich von ganz oben an der Stange hinunterfallen ließ und kurz vor dem Aufkommen auf dem Boden ihr Körpergewicht rechtzeitig mit Hilfe der Pole abbremste – eine gewollte Schrecksekunde.

„Die Jury legte vor allem auf den Ausdruck, die Sauberkeit der Tricks sowie die Klarheit vom eigenen Konzept den größten Wert und bewertete hauptsächlich diese Ausführungen“, erklärte die Möhringer Athletin, die letztlich die gesamte Jury beeindruckte und überzeugte. Denn: Am Ende gehörte ihr der Sieg in Level zwei und die Goldmedaille, die sie auf Anhieb erreichte.

Trotz ihres Erfolgs zeigte sie sich selbstkritisch: „Meine Muskelspannung war aufgrund der Nervosität nicht ganz optimal wie in manchem Training. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass manche Positionen nicht ganz perfekt von mir ausgeführt waren. Dafür bin ich umso glücklicher, dass es für Platz eins in meinem Level gereicht hat“, freute sich die 24-Jährige und ergänzte. „Der Sieg bedeutet mir unheimlich viel und hat mich stolz gemacht. Ich habe mir damit selbst bewiesen, dass mein Training genau richtig war, denn ich war gut vorbereitet. Der Erfolg motiviert mich und spornt mich an, direkt weiterzumachen“.

Nachdem sie mit einem Sieg Level zwei für sich abgeschlossen hat, ist ihr nächstes Ziel nur eine logische Schlussfolgerung: „Ich will Level drei bei der Pole Sport Organisation in Angriff nehmen, bei dem noch höhere Ansprüche verlangt werden. Das ist ein realistisches Ziel für mich, denn ich fühle mich von der Muskulatur und der allgemeinen Fitness bereit, eine Stufe höher anzugreifen“, so Sontheimer abschließend.

Die Grundlagen dafür will sie in den kommenden Wochen legen – sowohl im Fitnessstudio, beim Stretching, an der Stange und mit der nötigen Regeneration, damit ihre starken Belastungen im Pole Sport gleichmäßig verteilt werden.