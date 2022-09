Benefizlesung zugunsten der AWO-Wärmestube

Eine Benefizveranstaltung zugunsten der AWO-Wärmestube in Tuttlingen gibt es am 8. Oktober um 18 im Donauatelier in Nendingen, Industriestraße 7. Unter dem Motto „Poesie trifft auf Klang“ bringt der Landtagsabgeordnete Guido Wolf schwäbische Gedichte zu Gehör, heißt es in der Medienankündigung. Begleiten wird ihn Rafael Diesch auf dem Vibraphon. Wolf sei bekannt dafür, Ereignisse und Begebenheiten in schwäbischem Dialekt aufs Korn zu nehmen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Pflege von Dialekt sei ihm ein wichtiges Anliegen. Gastgeberin dieser Benefizveranstaltung ist Silvia Mattes, die Betreiberin des Donauateliers in Nendingen.