Benefizkonzert mit Flöte und Akkordeon im Hof

Ein Konzert im Hof findet am Samstag, 19. Mai, um 18.30 Uhr in der Talstraße 9 in Äpfingen statt. Katja Sontheimer (Akkordeon) und Christine Wetzel (Flöte) spielen unter anderem Werke von Bach, Scarlatti, Piazzolla, Kayser und Olczak.

Katja Sontheimer studiert am Hohner-Konservatorium in Trossingen berufsbegleitend Interdisziplinäres Akkordeon mit dem Hauptfach Kammermusik. Ihr aktuelles Programm reicht von Übertragungs- bis hin zu Originalliteratur. Sie ist gebürtige Äpfingerin und leitet das Akkordeonorchester Oberes Rißtal Winterstettenstadt und ist Ausbilderin beim Akkordeonorchester in Riedlingen.

Christine Wetzel studierte in Trossingen an der Hochschule Querflöte, ist Dirigentin des Musikvereins Moosheim-Tissen und der Mädchenkantorei St. Johannes Bad Saulgau.