Isny (sz) - Der Förderverein der der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie (nta) hat für das Benefizkonzert für die Ukraine und das Ahrtal folgendes Motto gewählt: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“. Frei nach Goethe musizieren so am Samstag, 30. Juli, von um 12.30 bis 13 Uhr die Schüler der Jugendmusikschule Wangen unter der Leitung von Tobias Zinser am Harald- und Käthe-Grübler Platz in Isny. Die Schüler haben solistisch bereits erfolgreich beim Wettbewerb Jugend musiziert teilgenommen und haben sich nun zu einem Bläserquintett zusammen geschlossen. Die Mitglieder sind Xaver Burkart (Trompete), Quirin Mackh (Trompete), Xaver Motz (Horn), Felix Hasel (Posaune) und Hannah Amman (Tuba).

Der Eintritt für das Konzert beträgt sechs Euro und wird für die Ukraine und das Ahrtal gespendet.

Der Förderverein unterstützt Schüler der nta mittels eines Studienfonds, der anlässlich der 50 Jahrfeier der nta gegründet wurde. Des Weiteren unterstützt er Studienfahrten, Messe- und Kongressbesuche, Firmenbesichtigungen, die Mensa, die Bibliothek, Geräte, die Wohnheime und internationale Kooperationen.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im großen Hörsaal statt.