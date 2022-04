Benefizkonzert der „Le Crescentis“ voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eberhardzell - „Wir wollen das Konzert still beginnen und still beenden“ und somit klar Position beziehen, uns mit unserem Konzert in die Friedenskundgebungen einreihen und damit ein „Zeichen des Friedens“ setzen – so hieß es in der Begrüßung beim Benefizkonzert des Chores „Le Crescentis“ vom Liederkranz Eberhardzell sowie dem Brass-Quartett „brass‘d’scho“ für die Ukraine. In der vollbesetzten Kirche herrschte eine außergewöhnliche Atmosphäre und es war zu spüren, wie sehr der Krieg in der Ukraine den Menschen unter die Haut geht.

Mit sorgfältig ausgewählten Liedern des Chorleiters Johannes Tress passend zum Thema Krieg, Frieden, Versöhnung, Hoffnung und Zuversicht erzeugten die Sängerinnen eine einmalige Stimmung, welche auf die Konzertbesucher überging und zu Gänsehautfeeling wie auch Tränen führte. Es waren u. a. Titel zu hören wie „Kein Grund für Krieg“, „Wir ziehn in den Frieden“, „Vater unser“. Johannes Tress begleitete den Chor einfühlsam am Keyboard und übernahm wie auch einige Sängerinnen Soloparts. Für Abwechslung sorgte das Brass-Quartett „brass‘d’scho“ mit Lukas Aßfalg, Florian Renz, Manuel Zieher und Christian Schick. Auch bei den musikalischen Beiträgen passend zum Thema ging der Funke auf das Publikum über.

Der beachtliche und respektable Spendenbetrag in Höhe von 2535 Euro kommt gezielt 22 Frauen und Kindern zugute, welche nach einem Hilfsgütertransport der „Aktion Hoffnung“ mit nach Deutschland kamen und inzwischen in einem Hotel in Augsburg untergebracht wurden. Das Geld wird für Sprachkurse, Freizeitangebote, Angebote der Kinderbetreuung und sonstige Dinge des täglichen Bedarfs genutzt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die großzügige Spenden. Es ist unsere Aufgabe zu helfen. Es kann auch uns treffen – dich und mich!