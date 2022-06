Benefiz-Open-Airle: 53 Jahre Woodstock, 22 Jahre Arche

Mit Siggi Schwarz und Band feiert die „Arche“ der Aktion „Freunde schaffen Freude“ mit einem Benefiz-Open-Airle in Dischingen am Donnerstag, 16. Juni, um 15 Uhr ein Doppeljubiläum: 53 Jahre Woodstock, 22 Jahre Arche.

Nach zwei Jahren Abstinenz kann das Rock-Open-Airle bei der „Arche“ wieder stattfinden. Der Heidenheimer Siggi Schwarz zählt zur Creme der deutschen Spitzengitarristen. Sein Gitarrenspiel wird von der Presse immer wieder mit dem der Gitarrenlegenden Gary Moore und Carlos Santana verglichen.

Siggi Schwarz teilte die Bühnen bereits mit Santana, ZZ Top, The Who, The Scorpions, Toto, Johnny Winter, Eric Burdon, Mike & The Mechanics, Manfred Mann's Earthband und vielen anderen. Das Repertoire der Band umfasst stimmungsvolle Rock-, Blues- und Woodstock-Klassikern in eigener Interpretation.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Der Veranstalter empfiehlt, bei Sonnenschein eigene Sonnenschirme mitzubringen.