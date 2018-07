Bemühung um Nahost-Gespräche

New York (dpa) - Kaum angefangen, drohen die Nahost- Friedensgespräche schon wieder zu scheitern. Die Palästinenser wollen die Verhandlungen abbrechen, wenn die Israelis wieder anfangen, Siedlungen zu bauen. Der befristete Baustopp endet heute. Die diplomatischen Bemühungen laufen auf Hochtouren. US- Vermittler George Mitchell traf in New York mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zusammen. Der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak führte ebenfalls Gespräche mit US-Regierungsvertretern und Mitgliedern der Palästinenserführung.