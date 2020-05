Beliebter Lauf rund um Mühlhausen fällt aus

Unter den zahlreichen Laufveranstaltungen in Villingen-Schwenningen und Umgebung ist der Erlebnislauf rund um Mühlhausen zwar klein, aber fein – aber auch extrem beliebt. Veranstaltet wird er vom Sportverein. Dieser führt die Läufer durch eine abwechslungsreiche Landschaft über den Türnleberg, durch das Wittmannstal, an Hochemmingen, Tuningen und Weigheim vorbei. Von dort geht es auf dem letzten Teilstück über das Naturschutzgebiet Mühlhauser Halde wieder an den Ausgangspunkt am Göpelhaus zurück. Neben drei Verpflegungsstationen, an denen die Läufer und Walker Energie auftanken können ist das Sportlerfrühstück nach dem Zieleinlauf eine Spezialität der Veranstaltung.

Doch in diesem Jahr ist alles ein wenig anders, weshalb sich Vorstand und Sportausschuss dazu entschlossen haben, das Laufsportereignis für ein Jahr auszusetzen. „Die Folgen der Covid-19-Pandemie und die sich daraus ergebenden Vorschriften machen es für einen kleinen Verein wie den SV Mühlhausen nahezu unmöglich, eine derartige Veranstaltung durchzuführen. Es ist kaum auszudenken was es für unseren Verein bedeutet, wenn es in der Folge des Laufs weitere Infizierte geben würde“, bittet der Vorsitzende Andreas Kohler um Verständnis für die Absage. „Selbst wenn wir bis in ein paar Wochen die Erlaubnis erhalten, den Lauf durchzuführen, ist es uns aus personellen Kapazitätsgründen und aufgrund der Sicherheitsvorschriften nicht möglich, die Veranstaltung zu stemmen. Eine abgespeckte Version kam für uns nie in Frage.“ Kohler verweist darauf, dass der Lauf vom Erlebnis in der Natur und vom Miteinander beim anschließenden Sportlerfrühstück vor dem Göpelhaus lebt. Aus diesem Grund gibt es auch keine Platzierungen. Zudem verweist er darauf, dass das auf den 28. Juni terminierte Laufereignis in diesem Jahr komplett ausfällt. Eine Verlegung in den Herbst kam für den Sportverein nicht in Frage, da für diesen Zeitpunkt zu den feststehenden bereits eine Fülle an verlegten Terminen angekündigt sei.

Der SV Mühlhausen verzichtet aufgrund der außergewöhnlichen Situation auch auf die Durchführung seiner Veranstaltung am Kinderferienprogramm. Über alle Veranstaltungen, die ab September vorgesehen sind, entscheidet der Sportausschuss des Vereins situativ. Doch es gibt auch Licht am Horizont. Kohler hofft, dass der Sportverein 1921 Mühlhausen im kommenden Jahr seinen 100. Geburtstag feiern kann. Auch ist unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und nach Rücksprache mit dem Vorstand in den einzelnen Abteilungen des Sportvereins wieder die Durchführung von Übungsstunden möglich.

Außerdem verweist Kohler ausdrücklich darauf, dass es auch in diesem Jahr wieder möglich sei, unter Einhaltung der gesetzlichen Auflagen die Prüfungen zum Sportabzeichen zu absolvieren.