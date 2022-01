Beliebte „Heilquelle“ soll aufgewertet werden

Eine wesentliche Verbesserung der Wasserqualität soll die badische Eschach erfahren. Dies wurde während der Sitzung des Ortschaftsrats Kappel diskutiert. Das Gewässer prägt vom Quellgebiet bei Königsfeld/Mönchweiler bis zum Zusammenfluss mit der württembergischen Eschach in Horgen auch das Ortsbild von Kappel. Geplant sei dazu ein Pilotprojekt „Gewässerökologie badische Eschach“, getragen vom Regierungspräsidium, welches die Eschach als schützenswerten Bach ausweisen soll, so berichtete Ortsbaumeister Hartmut Stern.

Was letztlich ja auch stimmig sei, die Gewässerqualität der Eschach sei überdurchschnittlich gut, selbst im kleinsten Gewässerabschnitt leben noch Forellen. Jetzt schon weise die Eschach landesweit das sauberste Wasser auf mit reichhaltiger Unterwasserfauna. Über die nächsten ein bis zwei Jahre werde nun eine Pilotstudie erstellt mit dem Ziel, wie die Gewässerökologie noch verbessert werden könne. Das Pilotprojekt sei für die Gemeinde komplett kostenfrei, und in ein bis in zwei Jahren könnten dann daraus resultierend erste konkrete Maßnahmen ergriffen werden.

Um das Thema Wasser ging es dann auch bei den geplanten Maßnahmen zur Umgestaltung der Kappeler Brunnenlandschaft, die demnächst über die Bühne gehen soll, berichtete Stern weiter. So soll nach Beschluss des Ortschaftsrats der Brunnen im Pavillon beim Streichelzoo abgebaut werden, darin begründet, dass dieser Brunnen immer wieder verunreinigt und verstopft werde, daraus ohnehin niemand trinke oder dort Wasser hole und er somit überhaupt nicht genutzt wird. Der Brunnenstein werde dafür an den Parkplatz vor dem Streichelzoo verlegt, wo der dortige Holzbrunnen, der sehr gut frequentiert wird und an dem viele Menschen ihr Trinkwasser in Kanistern holen, inzwischen zusammengefault ist und wahrlich kein schönes Bild mehr abgebe.

Weitere Veränderungen sind im Bereich der Einmündung des Mühlweges und beim Ammelbach vorgesehen, so soll der alte Brunnen am Ende des Ammelbachs wieder aktiviert und neu gestaltet werden. Der Gedenkstein 900 Jahre Kappel soll von der Einmündung Mühlenweg an den vorderen Ammelbachbrunnen versetzt werden und die Schautafel neben dem Gedenkstein an den Weg zur Mariengrotte Elsenau an der Oberescher Straße, wo sie gleichzeitig als Informationsmedium für die dortigen Saurierfunde des „Mastodonsaurus cappelensis“ genutzt werden könne.

Mit der Patenkompanie aus Donaueschingen sei demnächst ohnehin eine Umbaumaßnahme im Streichelzoo sowie Heckenschneidarbeiten im dortigen Bereich angesagt, und in dem Zuge können mit Hilfe der Soldaten und deren Gerätschaften auch die verschiedenen Brunnenanlagen versetzt und der Brunnenplatz vor dem Streichelzoo gerichtet werden, so dass diese beliebte „Heilquelle“ wieder einen schönen und ansprechenden Platz hat.