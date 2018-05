Belagsarbeiten haben begonnen – B 311 ist gesperrt

Die Bauarbeiten an der B 311 zwischen Riedlingen und Ertingen haben begonnen. Ab der Aral-Tankstelle in Riedlingen ist die Bundesstraße bis nach Ertingen nicht befahrbar. Der Belag muss in diesem Abschnitt aufgearbeitete werden.

Die Sperrung soll bis zum 6. Juli andauern. Nur während des Kreismusikfests in Ertingen vom 7. bis 12. Juni wird die Straße wieder aufgemacht. Die Umleitung erfolgt in Richtung Ertingen über Andelfingen und Binzwangen und in Richtung Riedlingen über Dürmentingen und Heudorf.

Allerdings werden die Umleitungen noch nicht immer angenommen. Derzeit sind in der Riedlinger Innenstadt immer wieder große Lastwagen in der Haldenstraße und dem Marktplatz zu sehen, die wohl die Umleitungsschilder ignoriert haben und so in die Altstadt geleitet wurden.