Bekannt für das Textillabel „Freies Allgäu“: Unternehmen Sania baut in Argenbühl neu

Klimaneutralität als Ziel

Argenbühl (sz) - Baustart für den neuen Unternehmenssitz der Sania GmbH in Eglofstal: Mit einem offiziellen Spatenstich haben die beiden geschäftsführenden Gesellschafter, Stefanie und Magnus Stiefenhofer den bevorstehenden Umzug von Eisenharz in das Gewerbegebiet Am Schmittebach eingeläutet. In einer Mitteilung betonen sie zudem die Klimafreundlichkeit des neuen Gebäudes.

Über das Gebäude

Dieses wird zweistöckig und mit einer Fläche von 717 Quadratmetern geplant. Ab Januar 2023 sollen darin die Verwaltung und die Produktion des auf Kennzeichnungen für Gebäudetechnik und Industrie spezialisierten Gebäudes untergebracht werden, heißt es weiter. In dem direkt neben der B12 angelegten neuen Standort können demnach Besucherinnen und Besucher außerdem im dazugehörigen „Freistaat Allgäu“-Shop bedruckte Textilien für Allgäu-Fans erstehen.

Ferner teilt Sania mit, dass der Neubau in Holzständerbauweise errichtet wird. Energie liefern sollen klimaschonend eine Wärmepumpe und eine PV-Anlage. „Damit möchte Sania das Ziel erreichen, künftig weitgehend klimaneutral zu produzieren“, ist dem Schreiben zu entnehmen. Den Bau übernehmen Handwerker aus der Region wie Bauunternehmen Xaver Deiss, Zimmerei Rast (Eglofs) und Erd- und Tiefbau Brauchle (Ratzenried).

Was Sania herstellt

Nach Unternehmensangaben gerhören zu den Kernprodukten Kennzeichnungsbänder und -pfeile, gravierte Schilder und Etiketten, die in großen Gebäudekomplexen in der ganzen Welt eingesetzt werden. Der Bereich Sania Digitaldruck bediene außerdem regionale Werbetreibende und Industriekunden mit digitalem Papierdruck, Folienbeschriftungen und Textildruck. Dazu gehöre auch das Textillabel „Freistaat Allgäu" mit bedruckten Textilien für Allgäu-Fans.