Beim Wildpoltsweiler Sommerfest rockt der (Gsälz)Bär

Wildpoltsweiler (sz) - Die Band „Gsälzbär“, die sich vor mehr als als 15 Jahren offiziell von der Bühne verabschiedet hat, spielt heute nur noch an besonderen Anlässen. Das Wildpoltsweiler Sommerfest ist so ein besonderer Anlass. Die Ravensburger Musiker spielen am Mittwoch, 30. Mai, im Festzelt in Wildpoltsweiler beim Revival Konzert. Los geht’s um 20 Uhr. Im Gepäck haben sie laut Vorschau ihre besten Hits wie beispielsweise „I bin der Simpel vom Fescht“ oder „Hoimatländle“. Wer mitklatschen, mitsingen und mitlachen will, wenn „Gsälzbär“ die schwäbischen und selbstgetexteten Songs mal wieder live performt, kann sich die Karten bereits im Vorverkauf sichern. Tickets gibt’s ab sofort für neun Euro bei allen Musikanten des Musikvereins Wildpoltsweiler und in der Kneipe Gsälzbär in Ravensburg-Oberhofen.

Am Dienstag, 8. Mai, können Karten im Dorfgemeinschaftshaus Wildpoltsweiler von 18.30 bis 20 Uhr gekauft werden.

Das Wildpoltsweiler Sommerfest hat nebst dem Konzert von „Gsälzbär“ noch mehr zu bieten: Der Festtag des 31. Mai beginnt um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen, zu dem der Musikverein Wildpoltsweiler aufspielt. Ab 14 Uhr ist das Kreisseniorenorchester Bodenseekreis zu hören. Der Feierabendhock am 1. Juni beginnt um 18 Uhr mit der Dorfkapelle Goppertsweiler. Ab 21 Uhr spielt die Bauernkapelle Oberschwaben. Die Gletscherprisparty steigt am 2. Juni ab 20 Uhr. Für die passende Musik sorgt DJ Night Chiefs. Am letzten Festtag, am 3. Mai, spielt die Trachtenkapelle Friesenhofen zum Frühschoppen, der um 10.30 Uhr beginnt. Die Nachmittagsunterhaltung bestreitet der MV Wildpoltsweiler mit kleiner Besetzung.