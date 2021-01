Beim Wenden mit Straßenbahn kollidiert

Ulm (an) - Wie die Polizei mitteilt, ist am Sonntag gegen 14 Uhr ein Autofahrer in der Albert-Einstein-Allee mit einer Straßenbahn kollidiert. Der 66-Jährige wollte bei der Haltestelle „Staudingerstraße“ wenden. Dabei übersah er eine von hinten herannahende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden am VW beträgt rund 10 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte die Fahrt fortsetzen. Der Schaden dürfte hier etwa 6000 Euro betragen.