Beim Waldhausener Nachtumzug sind „scharfe Sachen“ tabu

Wenn sich morgen Abend der närrische Lindwurm zum zehnten Nachtumzug durch Waldhausen schlängelt, sollen Frohsinn und gute Laune Trumpf sein. Schließlich ist sich der Veranstalter, die Narrenzunft, sicher, in Petrus einen Verbündeten gefunden zu haben, der für das passende Wetter sorgen wird. Was die Narren diesmal aber rigoros ausschließen wollen, soweit es in ihrer Macht steht: Dass es um den Ausschank von „scharfen Sachen“ zu Unklarheiten oder gar Konflikten kommt. Sie zieht damit Konsequenzen aus den Vorfällen während des Nachtumzugs vor zwei Jahren. Damals hatte es Streit um den Schnapsausschank im Festzelt gegeben, der beinahe vor Gericht gelandet wäre (wir berichteten).

Diesmal ist die Sache klar, wie der Präsident der Narrenzunft, Jörg Mößner, deutlich macht: „Wir werden nichts dem Zufall überlassen.“ Branntwein und branntweinhaltige Getränke werden demnach morgen an der Umzugsstrecke nicht verkauft. Im Festzelt dagegen schon. Dort kommen allerdings nur Erwachsene hinein. Um sicherzustellen, dass nicht doch Jugendliche oder gar Kinder durchschlüpfen, gibt es rigorose Eingangskontrollen, die die Zunft dem Sicherheitsdienst EOS aus Heidenheim übertragen hat. Dessen Mitarbeiter werden sich in Zweifelsfällen den Ausweis zeigen lassen, ehe sie einer Besucherin oder einem Besucher Zutritt gewähren. In die Turnhalle dagegen dürfen alle Altersgruppen, dort gibt es nämlich keinen Schnaps. Um Mitternacht ist jedoch Zapfenstreich für alle, die noch nicht 18 Jahre alt sind. In der Schule wird eine Einsatzzentrale eingerichtet, vor dem Gebäude sind drei Wagen des Roten Kreuzes postiert.

Zum Nachtumzug erwartet die Zunft morgen 35 Vereine vorwiegend aus dem gesamten Ostalbkreis mit unterschiedlich vielen Gruppen, außerdem die befreundeten „Note-Furzer“ aus Hinwil in der Schweiz. Insgesamt rund 1000 Mitwirkende werden an der 1,5 Kilometer langen Umzugstrecke die von der Zunft kalkulierten etwa 4000 bis 5000 Besucher erfreuen. Den Zug kommentieren außer Präsident Mößner selbst Günter Kaufmann und Michael Kukla. An sieben Verpflegungsständen, die von der Zunft sowie vom Reitverein, vom Musikverein, vom Kindergarten, von der Rettungshundestaffel Aalen und von der Reservistenkameradschaft Aalen betreut werden, können sich die Besucher mit Essen und Trinken eindecken. Dort gibt’s auch Bier, allerdings nur für Zuschauer, die älter als 16 Jahre alt sind. Die Gäste werden um einen Unkostenbeitrag von vier Euro gebeten. Sie erhalten dafür eine Papierkrawatte mit der Aufschrift „I han zahlt“. Außerdem sind darauf alle Teilnehmergruppen des Umzugs vermerkt.

Insgesamt 240 Helfer sind morgen im Einsatz, darunter 150 von der Narrenzunft selbst, außerdem 32 Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Damit sollen ein reibungsloser Ablauf des Umzugs und des anschließenden Festes im Bereich der Schule sichergestellt werden.

„Die Basis für einen tollen Umzug ist gelegt“, zog der Vertreter des Ordnungsamtes der Stadt, Dietmar Kutscherauer, bei einer abschließenden Besprechung Bilanz. Daran nahm als Verantwortlicher der Polizei Achim Pfeifer teil, für die Feuerwehr saß Kommandant Manfred Klopfer am Tisch, für das Rote Kreuz Jochen Schittenhelm, für den Sicherheitsdienst EOS Sven Gustek und für die Narrenzunft Jörg Mößner. Er machte klar, dass es hier um Brauchtumspflege gehe. Dafür habe die Zunft keine Kosten und Mühen gescheut. Sie werde keinen Gewinn machen und müsse froh sein, wenn sie „Null auf Null“ herauskomme. Dass sie aber mit dem Schnapsverkauf die Jugendarbeit fördern wolle, wie es vor zwei Jahren gelegentlich geheißen habe, sei „absoluter Quatsch“.

Der Nachtumzug in Waldhausen beginnt morgen um 19 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Um 21.30 Uhr ist als zweiter Höhepunkt ein großes Brillant-Feuerwerk. Für die Narren geht es dann Schlag auf Schlag weiter: Am Samstag, 19. Januar, steigt um 14.30 Uhr der Seniorenball. Die Prunksitzungen sind am Freitag, 25., und Samstag, 26. Januar, jeweils um 19.30 Uhr. Der Kinderball findet am Samstag, 2. Februar, um 14 Uhr statt. Rathaussturm ist am Donnerstag, 7. Februar, um 16 Uhr, und Kehraus am Dienstag, 12. Februar. Zum ersten Mal steht in dieser Saison die zwölf Mädchen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren der im vergangenen Jahr gegründete Kindergarde „Glitzer-Tröpfla“ auf der Bühne. Ihr gehören Laura Breitweg, Selina Strauß, Lea Breitschopf, Hannah Diebold, Alina Klopfer, Julie Hanslick, Julia Rettenmaier, Leonie Schroth, Nicole Rettenmaier, Lina Koch, Leonie Strauß und Jasmin Kohler an. Trainerinnen sind Tanja Diebold und Gabriele Bley.