In Eschach in der Holzhauser Straße wollte ein 83 Jahre alter Mann mit einem Flammgerät Unkraut abflammen. Hierbei setzte er aus Versehen die Hecke seines 79 Jahre alten Nachbarn in Brand.

Die Feuerwehr Eschach musste mit acht Mann ausrücken, um den Brand zu löschen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.