Beim Überholen kracht’s: Polizei sucht Fahrer.

Nach dem Linksabbiegen von der L 1080 auf die K 3284 in Richtung Aalen-Rauental wollte ein 22-jähriger BMW-Fahrer am Dienstag gegen 14.40 Uhr zwei vorausfahrende Fahrzeuge trotz durchgezogener Linie überholen. Während er sich im Überholvorgang befand, scherte der vor ihm fahrende 28-jährige VW-Fahrer ebenfalls zum Überholen aus, so dass es zur Kollision kam.

Nach dem seitlichen Aufprall wich der BMW-Lenker nach links aus, wo er mit dem linken Vorderrad gegen den Randstein sowie gegen die Metallplatte einer Abflussöffnung stieß. Dadurch wurde sein linker Reifen beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.