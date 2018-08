Beim Rückschnitt achtet die Stadt vor allem auf die Breite von Pflanzen

Wie des öfteren in der warmen Jahreszeit hatte die Stadt Wangen vor kurzem an die Bürger appelliert, aus Gründen der Verkehrssicherheit Büsche, Sträucher und Äste zurückzuschneiden. Dies hat bei SZ-Lesern Fragen aufgeworfen – insbesondere, ob die Rückschnittpflicht auch für in die Höhe wachsende Pflanzen gilt.

„Schon vor langer Zeit wurde ich von der Stadtverwaltung Wangen aufgefordert, meine Hecke im Kreuzungsbereich in der Höhe (um 20 cm) zu stutzen“, schriebt ein Leser als Reaktion auf die in der „Schwäbischen Zeitung“ veröffentlichen Pressemitteilung des Ordnungsamts. Und er ergänzte: „Ich halte mich seither selbstverständlich an diese sinnvolle Regelung.“ Allerdings habe der Mann seit „geraumer Zeit“ bemerkt, dass viele Grundstücksbesitzer in Wangen ihre Hecken an Kreuzungen beziehungsweise Einmündungen „munter in die Höhe wachsen lassen“. Für den Leser stellt sich deshalb die Frage, ob es eine Pflicht, die Sicht im Kreuzungsbereich nicht zu behindern, nicht mehr gebe. Doch, antwortet das Ordnungsamt. Die stellvertretende Leiterin Verena Evers erklärt: Die Stadt verlange den Rückschnitt von Pflanzen bis auf die Grundstücksgrenze. Dies sei insbesondere der Fall, wenn Bäume, Sträucher oder Äste in Fahrbahnen sowie Geh- und Radwege hineinragen. Und die meisten Bürger hielten sich auch an diese Pflicht.Dabei beruft sich das Amt auf das Straßengesetz des Landes. Dieses regelt nach Evers’ Angaben allerdings nicht, dass Pflanzen auch in der Höhe beschnitten werden. Ergo achte man darauf weniger. Gleichwohl könnten entsprechende Aufforderungen dennoch vorkommen – und zwar in Fällen, bei denen auch in die Höhe gewachsene Pflanzen die Verkehrssicherheit gefährden könnten.

Zur Erinnerung: Der Sicherheitsraum über der Fahrbahn muss nach Angaben der Stadt mindestens 4,50 Meter, bei Radwegen 2,5 Meter und über Gehwegen 2,3 Meter betragen. Der seitliche Abstand vom befestigten Fahrbahnrand muss mindestens 50 Zentimeter aufweisen. Der Rückschnitt sei so vorzunehmen, dass der Zuwachs nicht das Lichtraumprofil beeinträchtigt.