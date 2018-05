Beim Pfingstmarkt „war alles in Ordnung“

Die Laichinger Stadtverwaltung zeigt sich mit der Resonanz am Laichinger Pfingstmarkt zufrieden. „Prinzipiell war alles in Ordnung“, so Stefan Binder, Hauptamtsleiter der Stadt Laichingen. Wie viele Menschen jedoch auf den Marktplatz geströmt sind, sei seiner Meinung nach schlecht abzuschätzen. „Gefühlt waren es weniger als noch am Ostermarkt“, sagt er. Damals wurde der Andrang auf rund 15 000 Besucher geschätzt. „Vielleicht waren es dieses Mal 10 000 oder 8000 Menschen“, so Binder.

Die Verkehrssituation, die beim Ostermarkt von Besuchern kritisiert worden ist, soll laut Binder entspannter gewesen sein. Beschwerden bezüglich zu vieler Knöllchen, die von der Stadt an Falschparker verteilt wurden, könne es zudem nicht geben, weil die zuständige Ordnungshüterin krankheitsbedingt nicht unterwegs war. „Es wird zwar schon ein paar Falschparker gegeben haben, aber es gab kein Chaos“, so der Hauptamtsleiter.

Anfragen, die jetzt die Stadtverwaltung zum Pfingstmarkt erreichen, gehören laut Stefan Binder schon zum Alltag. Dabei gehe es beispielsweise um den Namen und die Anschrift eines bestimmten Händlers oder eine bestimmte Nachfrage bei diesem: „Manche haben sich ein Kaninchen gekauft und wollen jetzt wissen, ob das Tier auch geimpft wurde“, erzählt Binder.