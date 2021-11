Beim Nordamerika Cup belegt Anton Grammel den zweiten Platz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anton Grammel vom Skiclub Kressbronn gelingt zum Saisonauftakt ein top Ergebnis. Beim Riesenslalom in Copper Mountain / Colorado war nur der Schweizer Thomas Tummler schneller. Grammel belegte Platz zwei vor dem US Amerikaner Luke Winters. Schon beim Rennen tags zuvor wurde durch Platz neun deutlich, dass er mit dem trockenen Schnee ordentlich zurecht kommt, und die Form zum frühen Zeitpunkt der Saison gut passt. Der Nordamerika Cup ist eine U.S. Kontinental Rennserie, vergleichbar mit unserem Europacup. Diese Serie beginnt am 2./3. Dezember in Zinal / Schweiz. Der Skiclub Kressbronn wünscht seinem Athleten zum Auftakt der Europacup Rennen ähnlich gute Ergebnisse. Foto: Skiclub Kressbronn