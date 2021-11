Beim letzten Spiel der Hinrunde: Neresheim mit 3:5 in Weilimdorf

Der SV Neresheim verlor beim TSV Weilimdorf mit 3:5 (3:2) und damit auch wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Doch anfangs schien es, es werde der Tag der Neresheimer.

Die Härtsfelder führten schon nach 16 Minuten mit 3:0, die Weilimdorfer gaben sich nicht auf und schlugen mit schnellen Toren zurück. Keine drei Minuten nach der Halbzeitpause glich der Gastgeber zum 3:3 aus. Von nun an war es wieder ein offenes Spiel. In der 58. Minute musste Neresheim einen Rückschlag hinnehmen – Gelb-Rote Karte. Weilimdorf nutzte dies aus und gewann zunehmend an Spielanteilen. Neresheim warf nach dem 3:4 alles nach vorne, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzielen und fing in der 90. Minute einen Konter zum 5:3. Trotz der Niederlage veränderte sich die Tabellensituation der Neresheimer nicht – elfter Platz. Stefan Aubele, Teammanger, zog ein Fazit nach der Hinrunde: „Trotz der vermeidbaren Niederlage heute sind wir im Großen und Ganzen mit der gespielten Hinrunde zufrieden.“