Beim Landratsamt Lindau starten vier Azubis ins Berufsleben

Landrat Elmar Stegmann hat vier neue Auszubildende am Landratsamt Lindau begrüßt. Am 1. September haben Aliya Akbulut aus Bodolz, Melina Bibus aus Lindenberg, Sarina Lindenmayer aus Lindenberg und Marilena Stancanelli aus Kressbronn ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten am Landratsamt Lindau begonnen. Insgesamt bildet das Landratsamt Lindau derzeit elf junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten und einen Verwaltungsinformatiker aus. Darüber hinaus absolvieren immer wieder Studenten im Landratsamt ihre Praxisphasen. Insgesamt sind derzeit 325 Mitarbeiter beim Landratsamt Lindau beschäftigt, heißt es in der Pressemitteilung. Ziel der Ausbildung sei nicht nur die neuen Mitarbeiter so zu schulen, dass sie möglichst flexibel an jedem Ort in der Behörde einsetzbar sind, sondern auch die persönlichen und sozialen Kompetenzen zu erweitern . Wer an einer Ausbildung im Landratsamt zum Verwaltungsfachangestellten interessiert ist, kann sich für das Ausbildungsjahr 2021 noch bis Sonntag, 27. September, bewerben. Weitere Infos unter: www.landkreis-lindau.de/Karriere.