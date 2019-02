Beim Kinderball gibt es zumindest einen kleinen Narrenbaum

Es stimmte einfach alles am Kinderball in Kehlens Karl-Brugger-Halle, zu dem die Narrenzunft Schussenbole am Sonntag eingeladen hatte. Nicht nur die kleine Garde aus Brochenzell sorgte für ein tolles Programm im voll besetzten Saal, Garant für eine Superstimmung waren auch Kindertanzgruppen, Spielangebote, Kinderschminken und vor allem Clown Zozo mit witzigen Einlagen. „Kehlen sucht das Kinder-Supertalent“ – die Kür zum im zweiten Jahr ausgeschriebenen Wettbewerb prägte den Nachmittag mit zusätzlichen tollen Darbietungen. Den begehrten Titel schaffte souverän die zwölfjährige Liliane mit einer unglaublich tollen Akrobatik am Vertikaltuch. Gegen 16 Uhr hatten Kehlens Narren dann auch den Schussenbole aus der Schussen gelockt und im Fischernetz gefangen. Mit ihm zogen sie unter großem Jubel in die Halle ein. Aufgrund des tragischen Bahnunfalls verzichten Kehlens Narren bekanntlich heuer aufs Stellen eines Narrenbaumes vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Ersatzweise stellten Gurkennarren, Schussenklepfer und Heilig-Hölzle-Geister zusammen mit Zunftmeister und Zunfträten für die Kids einen kleinen geschmückten Baum auf der Bühne. Denn ohne diesen fehlte halt doch etwas am Kinder-Fasnets-treiben, wie Zunftmeister Berthold Sommerfeld und Moderator Alexander Lorenz übereinstimmend fanden. Mit der traditionellen Polonaise ging ein toller Fasnetsnachmittag dem Ende zu. Fotos: Karl Gälle