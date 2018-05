Beim Heimatabend fahren alle in Urlaub

Nicht wegzudenken ist vom Altheimer Pfingstfest der Heimatabend mit seinem anregenden Programm. Alle Generationen vom Kleinkind bis zum stämmigen Fußballer waren am Sonntagabend wieder auf der Bühne zu bewundern.

„Alles ab in den Urlaub“ war das Motto des mit viel Fantasie angereicherten vergnüglichen Abends. In acht abwechslungsreichen Nummern präsentierten die Akteure Ferienvergnügen weit weg von der Heimat und von seiner schönsten Seite. Nicht nur sie genossen den Applaus, des begeisterten Publikums sondern auch ihre um praktikable Vorschläge nicht verlegenen Übungsleiterinnen.

Unter der Anleitung von Elke Gehrlein reisten ganz kleine Kinder als „Zappelfüße“ mit ihren Mamas nach Schweden zu Pippi Langstrumpf. Heike Kottmann ließ die „Powerschlümpfe“ ab vier Jahren sich auf der Insel Ibiza im Mittelmeer vergnügen Erst- und Zweitklässler als „Turn Tiger“ ganz einfach ab in den Süden. Anita Benkendorf und Sabrina Sameisla standen ihnen als Begleiterinnen bei. Als Baywatcher retteten die von Karin Livaja trainierten „Star Kids“ aus der dritten und vierten Klasse viele Schwimmer am Strand von Malibu. Zehn Kinder aus der fünften bis siebten Klasse animierte Martina Bierer bei „Cool Runnings“ zu Urlaubserlebnissen in Spanien. Den „Atleticas“ ab der Altersklasse acht ermöglichte Tamara Huber, sich in „una noche en Cuba“ bei einem heißen Tanz zu präsentieren. Ebenfalls Tamara Huber sorgte dafür, dass sich Tennisspielerinnen zwischen elf und 43 Jahren bei einem Flug nach Griechenland als Flugbegleiterinnen nützlich machen konnten. Zum Ende der Reise servierten sie Ouzo. Sarah Rehm wachte darüber, dass sich die Fußballer beim Mannschaftsausflug nach Malle gesittet benahmen und beim Sprung ins kalte Wasser nicht gleich das ganze Mittelmeer zum Überschwappen brachten.

Zum letzten Mal moderierte am Sonntag Bernd Rech die Show. Ihm assistierte seine vorgesehene Nachfolgerin Kerstin Schmidt. Mit leicht sächsischem Akzent machte sie ihre Sache bestens. Nach zehn Jahren Bühnenerfahrung zieht Bernd Rech den Ruhestand vor. In einer kurzen Revue zogen die von ihm seit 2009 angesagten Programme vor seinem geistigen Auge vorüber. 2009 war es die Oskarverleihung, 2010 das Altheimer Dorfleben, 2011 eine Ferienfahrt, 2012 die Achtzigerjahre, 2013 ein bayerischer Abend , 2014 eine prächtige Circusvorstellung, 2015 Schlager und Pop, 2016 die Nacht der Musicals, 2017 eine zünftige Hüttengaudi. Bei all den unterhaltsamen Heimatabenden kam das Publikum im voll besetzten Festzelt auf seine Kosten und hatte viel zu bestaunen und auch zu belachen. Auch das letzte von Bernd Rech angesagte Programm bot viel Vergnügen.