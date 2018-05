Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 20 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr in der Aulendorfer Straße. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 22-jährige Fahrerin eines Kleinwagens die Straße aus Richtung Münchenreute kommend befahren und war eigenen Angaben zufolge beim Gähnen zu weit auf die Gegenfahrspur geraten, wo sie mit dem Fiat einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 37-jährigen Autofahrerin zusammenstieß. Die beiden Fahrerinnen, die bei der Kollision leicht verletzt wurden, konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen, so die Polizei. Die Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand und die nicht mehr fahrbereit waren, mussten abgeschleppt werden.