Beim Besuch des Staatssekretärs explodiert Batterie einer altersschwachen Mähraupe

Landesumweltstaatssekretär Andre Baumann (Grüne) hat dem Blochinger Ried einen Besuch abgestattet. Dieses hat einen deutlichen Pflegebedarf: Es gibt zu viel Gehölz und zu viele Büsche. Das Blochinger Ried liegt beim Dollhof, also zwischen Heudorf und Hundersingen.

Um die Vielfalt der heimischen Tier- und Pflanzenarten und auch um die Kultur- und Naturlandschaften in Baden-Württemberg zu erhalten, gibt es vom Land ein Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt. Das Land investiert in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 36 Millionen Euro in dieses Sonderprogramm. Andre Baumann verdeutlichte, dass auch darüber hinaus deutlich mehr Geld in den Landschafts- und Naturschutz fließt als früher: Neben diesem Sonderprogramm gibt es auch noch die Landschaftspflegerichtlinie Baden-Württemberg. In der vergangenen Legislaturperiode habe das Land die Mittel dieser Richtlinie schon von 30 auf 60 Millionen Euro erhöht, in der laufenden Periode nun noch einmal auf 90 Millionen Euro. „Und zu den 90 Millionen Euro kommt noch das Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt“, erläuterte Baumann mit Blick auf die zusätzlichen 36 Millionen Euro. Es sei eine ganz wichtige Aufgabe, Lebensraumtypen wie Moor oder Streuwiese zu erhalten. Dazu müsse man auch mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten.

Im Fokus beim Blochinger Ried sind die Streu- und Nasswiesen. „Durch das Sonderprogramm haben wir jetzt Mittel, hier groß einzusteigen und wir werden hier die Streuwiese erweitern“, sagte Burkhard Schall, Leiter des Referats für Naturschutz und Landschaftspflege im Regierungspräsidium Tübingen. Geplant ist, Pflegeverträge mit Landwirten abzuschließen.

Dass es Handlungsbedarf gibt, zeigten seine Mitarbeiter Guido Waldenmeyer und Ines Aust auf. Waldenmeyer zeigte Luftbilder von 1996 und 2016: Zu sehen ist, dass im Blochinger Ried der Bewuchs mit Gehölzen und Büschen sehr stark zugenommen hat. „Da müssen wir also dringend ran“, betonte Waldenmeyer. Insgesamt ist das Blochinger Ried 28 Hektar groß. „Es ist eher ein kleines Naturschutzgebiet, aber trotzdem mit einem wertvollen Kern“, sagte er. Das Blochinger Ried hat wie andere Moore auch unter dem trockenen Sommer gelitten. „Sonst ist es hier nass“, bemerkte Landwirt Hubert Hagmann beim Rundgang, dessen landwirtschaftliche Flächen an das Naturschutzgebiet grenzen.

Bei der Begehung des Übergangsmoors im Ried konnten die Teilnehmer sehen, wie stark der Bewuchs zugenommen hat. „Alles Mögliche schießt ins Kraut“, sagte Waldenmeyer. Seine Kollegin Ines Aust stellte in Aussicht, dass im Winter eventuell mit den Gehölz- und Entbuschungsaktionen begonnen werden könnte. Der Plan ist laut Aust, dass die Arbeiten im Blochinger Ried zusammen mit Arbeiten in anderen Naturschutzgebieten ausgeschrieben werden. Baumann und die anderen Teilnehmer des Rundgangs besichtigten auch Streuwiesen. Wie Andre Baumann erklärte, seien diese nicht mit Streuobstwiesen zu verwechseln. Streuwiesen seien früher als Material für Stalleinstreu benutzt worden. Außerdem schaute die Gruppe zu, wie eine sogenannte Mähraupe arbeitet: Es war nämlich ein Pflegetrupp vom Regierungspräsidium da, der mit dem beeindruckenden großen Fahrzeug arbeitete. Die Mähraupe ist allerdings bereits rund 18 Jahre alt. Burkhard Schall erklärte, dass die Behörde gerne ein neues Fahrzeug beschaffen würde – doch es sei momentan kein passendes Fahrzeug im Angebot, das den Ansprüchen genüge.

Das Alter der Mähraupe war kurz darauf noch einmal Gespärchsthema, aber anders als erwartet: Denn plötzlich gab es einen lauten Knall von der Mähraupe. Es stellte sich heraus, dass gerade die Batterie in dem Fahrzeug explodiert war, wie der Pflegetrupp-Leiter Thomas Fiebig später erklärte.