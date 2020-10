Beim Athleten-Bund Wurmlingen gibt es künftig eine Abteilung für Ju-Jitsu

Wurmlingen (pm) - Bei der Hauptversammlung des Atheleten-Bunds (AB) in der Wurmlinger Elta-Halle ist Heike Heizmann zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Neu gegründet wurde außerdem eine Ju-Jitsu Abteilung, wie der Verein in einer Mitteilung berichtet.

Der Vorsitzende des Vereins, Jürgen Liebermann informierte bei der Versammlung über die wichtigsten Ereignisse des abgelaufenen Sportjahres. Das „Abenteuer Landesliga“ sei herausragend gemeistert worden. Am Ende Stand der Aufstieg in die Verbandsliga zu Buche. Für die Mannschaft und das Trainerteam um Ralf Schumacher ein großer Erfolg.

Große sportliche Erfolge erzielte auch Leon Gerstenberger, der zum zweiten Mal deutscher Meister wurde, und zudem an den Europameisterschaften in Spanien teilnahm. Sechs weitere Ringer der KG Wurmlingen/Tuttlingen nahmen an deutschen Meisterschaften teil.

In der Judo-Abteilung und im Ju-Jitsu wurden Gürtelprüfungen abgehalten.

Die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hatte zunächst für einen Stillstand im Vereinsleben gesorgt. Nach und nach wurde der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen und es bleibt die Hoffnung, dass schon bald wieder eine gewisse Normalität einkehrt.

Was den nichtsportlichen Bereich anbetrifft erwähnte Liebermann das Dorffest 2019, die Weihnachtsfeier 2019, die beiden „Fasnetmäntig“-Umzüge und die Altmaterialsammlung 2020 als Aufgaben, die es zu bewältigen galt.

Harry Jung gab einen ausführlichen Kassenbericht ab. Für die Jugendringer berichtete Bodo Wucherer von vielen Erfolgen und Aktivitäten. Birgit Liebermann ist für das Kulturelle im Verein verantwortlich. Höhepunkt war im Dezember 2019 die Aufführung des Theaterstücks „Grand Malheur“ von Bernd Gombold an der Weihnachtsfeier des Vereins in der vollbesetzten Schloßhalle.

Bei der nun verspätet stattgefundenen JHV wurde Heike Heizmann zur neuen 2. Vorsitzenden gewählt. Jürgen Henle stellte sein Amt aus beruflichen Gründen zur Verfügung. Liebermann dankte Ihm für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Bodo Wucherer bleibt Jugendleiter Ringen, Ralf Heizmann ist jetzt stellvertretender Abteilungsleiter Ringen.

Beschlossen wurde eine Ju-Jitsu Abteilung (WJJF) zu gründen. Diese neue Abteilung wird von Harald Schmid und Georg von Hahn geleitet. Als Trainer fungiert Volker Schilling, das Training findet immer mittwochs und freitags in der Elta-Halle statt.