Beim Andachtsjodler stimmt die ganze Kirche ein

In der neu renovierten, voll besetzten Zußdorfer Pfarrkirche St. Simon und Judas Thaddäus hat der Vorstand der Trachten- und Volkstanzgruppe, Otto Berenbold, die Besucher des 34. traditionellen Adventssingens begrüßt. Nachdem die Gruppe in den vergangenen drei Jahren wegen Renovierungsarbeiten auswärts ihr Adventsingen veranstalten mussten, konnte sie nun wieder in Zußdorf auftreten, heißt es in dem Pressebericht.

Die Bläsergruppe des MV Zußdorf, der Männergesangverein Zußdorf, der Schelsanger Ziach-Musik, die Museumsschwalben, Hans Sturm an der Orgel und sein Kirchcenchor gestalteten gemeinsam mit der Trachten-und Volkstanzgruppe ein abwechslungsreiches Programm mit ihren Advents- und weihnachtlichen Liedern und Vorträgen. Nach dem Schlusssegen durch Pfarrer Fernando Marcucci gab es noch ein neues gemeinsames Schlusslied. Denn was in Bayern und im Allgäu Tradition ist, das können es auch im Zocklerland sein, kann man dem Pressetext entnehmen, nämlich der Andachtsjodler.

Vorstand Berenbold erklärte den Ablauf, bei dem die Schelsanger Ziach-Musik beginnt, dann die Sopranstimme der TVG, weiter mit dem Alt, dann der Tenor und zuletzt der Bass dazu. Als sechste Stimme setzte der Kirchenchor ein und schließlich die ganze Kirche. Den Schluss übernahm wieder die Schelsanger Ziach-Musik. Nach dem Andachtsjodler gab es von den Besuchern minutenlangen stehenden Applaus.