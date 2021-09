Beim Sturz von einem Scheunendach hat eine 83-Jährige im Landkreis Schwäbisch Hall tödliche Verletzungen erlitten.

Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, wollte die Frau am Freitag Äpfel einsammeln, die auf das Dach der Scheune in Schrozberg von einem Baum gefallen waren.

Dabei brach sie den Angaben nach durch ein Oberlicht und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.