Beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn geraten: 20 000 Euro Schaden

Weil ein 44-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn gekommen ist, ist es am Dorfweiher in Tettnang zu einem Unfall gekommen. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 20 000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Mercedes-Benz Vito gegen 15.15 Uhr von der Eisenbacher Straße nach links in Richtung Obereisenbach abgebogen. Hierbei geriet er zum Teil auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Ford-Fiesta einer 27-Jährigen zusammen.

Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.