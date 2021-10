Beim Abbiegen auf die A 96 kracht’s

Lindau (lz) - Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend gegen 20 Uhr beim Abbiegen von der B 31 auf die A 96 in Fahrtrichtung Österreich eine entgegenkommende 24-jährige Autofahrerin aus Polen übersehen. Laut Polizeibericht kollidierten die beiden Fahrzeuge auf der Fahrspur Richtung Lindau.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der 19-Jährige noch gegen ein wartendes Auto geschleudert wurde. Der Unfallverursacher und die Beifahrerin aus dem polnischen Auto wurden leicht verletzt und durch einen Rettungswagen des BRK in ein Krankenhaus gebracht. Am unfallverursachenden Opel entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wurde auf 13 500 Euro beziffert. Die B 31/B12 musste bis 21.45 Uhr für die Bergung der Autos und Unfallaufnahme durch die Polizei gesperrt werden.