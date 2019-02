Viel Obst, viel Fruchtzucker und viele Brände – für die rund 600 Kleinbrenner im Landkreis Lindau ist das vergangene Jahr ein durchaus gutes Jahr gewesen. Kein Wunder also, dass die diesjährige Hauptversammlung nicht im Zeichen von Problembewältigung stehen musste, sondern sich ganz der Information widmen konnte.

„Das Obst war super, die Ausbeute war gut, im oberen wie im unteren Landkreis“, lautet das Resumee des vergangenen Jahres von Jürgen Spieler, dem Vorsitzenden des Lindauer Kleinbrennerverbandes mit seinen rund 600 Mitgliedern. Neben ihren hochwertigen Bränden und Geisten, die sie in Handarbeit herstellen, sind es die Kleinbrenner, die scheinbar ganz nebenbei, die ökologisch wertvollen Streuobstwiesen schützen und damit die für den Landkreis typische Kulturlandschaft erhalten.

Nicht umsonst würdigte Heimenkirchs Bürgermeister Markus Reichard die Kleinbrenner in seinen Grußworten und nannte ihren Vorsitzenden einen „Vorzeigebrenner“, der es sogar geschafft habe das Lindauer Brennerhandwerk nach Tirol zu bringen. Und auch Landrat Elmar Stegmann war voll des Lobes für die Brenner und ihren Verband, der für die Region eine Menge leiste. „Sie sind Botschafter, Genussbotschafter und erhalten unsere Landschaften“, sagte er und betonte, dass Qualität bei den Kleinbrennern an erster Stelle stehe. „Bei uns sind die Brände Natur pur“, stellte er fest und nahm damit Bezug auf die österreichischen Nachbarn, aber auch auf die Bayerische Obstbrandprämierung, deren Prämierungsfeier im April des vergangenen Jahr in Lindau stattgefunden hatte. 69 Destillate aus 16 Betrieben des oberen wie auch unteren Landkreises waren dabei mit 26 Gold-, 37 Silbermedaillen sowie sechs als „ausgezeichnete Produkte“ ausgezeichnet worden. Conni und Thomas Gierer aus Nonnenhorn hatten von der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sogar den Staatsehrenpreis verliehen bekommen.

Eine Veranstaltung, die auch Vorsitzender Jürgen Spieler als „Höhepunkt“ des Jahres bezeichnete, wenngleich es nicht die einzige des vergangenen Jahres gewesen war. Denn der Verband hatte seinen Mitgliedern ermöglicht ihre Edelbrände, Geiste und Liköre sowohl bei der Lindauer Kultur- und Einkaufsnacht und dem Lindenberger Käse- und Gourmetfest zu präsentieren, als auch beim Hoffest „Bayern brennt“ im Münchner Landwirtschaftsministerium. Veranstaltungen, an denen der Kleinbrennerverband deshalb auch künftig festhalten will und mit der Münchner „Food and Life“- Messe erweitern will. Zudem steht heuer wieder die alle zwei Jahre stattfindende Brennereisaisoneröffnung an.

Äußerst erfolgreich, allerdings, was die Ausbildung betrifft, war im vergangenen Jahr Claudia Lang. Mit der Wasserburgerin sind es nun vier Edelbrandsommelieres, die im Lindauer Verband Mitglied sind

Gerald Erdrich informierte die rund 100 Mitglieder an dem Abend zudem über den Stand des Alkoholsteuergesetzes und die Spirituosenverordnung. Was das neue Verpackungsgesetz betrifft, das ab diesem Jahr die Pfanderhebungspflicht auch für Flaschen der Kleinbrenner mit sich bringt, empfahl der Bundesgeschäftsführer die Registrierung bei der dafür verantwortlichen Stelle.

Mathias Krönert von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG versprach im Hinblick auf die nächste Obstbrandprämierung eine Aufrüstung des computergestützten Verkostungssystems. Zudem warb er für die Initiative „Sortenreine Brände aus Streuobstwiesen“.