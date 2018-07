Bei Spiel und Spaß lernen die Kinder dazu

BURGAU - Gut ein Dutzend Kinder scharen sich um Marita Heilig- Kerndler, ihre Betreuerin auf dem Kanzachhof in Burgau. Während des Ferienprogrammes haben die Kinder derart viel bei ihr und ihrem Helfer René Wedemeyer erlebt, dass die kleine Schar wild durcheinander plappert.

Am lautesten ist der achtjährige Dominik Hermann, der wie ein kleiner Bürgermeister das Wort übernimmt und Auskunft gibt: Bogenschießen haben die Kinder gemacht, eine "Himmelsleiter" haben sie bestiegen, Stockbrot gemacht, Popkorn am Lagerfeuer geröstet, Gipsmasken geformt und sie mit selbst gemachter Erdfarbe bemalt, und vieles mehr.

Und was haben sie gelernt? "Nichts", sagt Dominik, der die Frage wie eine nach Unterricht und Matheformeln versteht. Aber dann diskutieren er und Amelie Hönig, auch acht, dass da noch etwas mehr war als Spaß am Spiel. "Dafür braucht man Ehrgeiz", sagt Dominik mit Blick auf die "Himmelsleiter", bei der die Kinder mit Sicherung in einen hohen Baum geklettert sind. Und Wille brauche man.

Verantwortung und Mut

Dominik und Amelie denken es sich gemeinsam zurecht: Verantwortung haben sie gelernt, als diejenigen, die den Kletterer sichern - unter anderem auch den erwachsenen René, und das zu siebt. Und Mut, sich am obersten Ende des Kletterweges abzustoßen ins Kletterseil - und das Vertrauen in den Sichernden. Viel mehr als Matheformeln also.

Und hat das Spaß gemacht? Die Kinderschar wird wieder aufgeregt und laut. Wer am lautesten "Ja" sagt, hat gewonnen.

Die Aktion im Sommerferienprogramm wurde gemeinsam von der Gemeinde Dürmentingen, dem Kanzachhof und der Mutter-Kind-Klinik organisiert und finanziert. Das Angebot ergänzt die anderen Programmpunkte im Sommerferienprogramm der Gemeinde mit insgesamt fast 40 Angeboten.