Bad Waldsee/Haisterkirch - Bei Regen und Schnee nach St. Sebastian: Schon seit etlichen Jahren treffen sich etliche CDU-Engagierte bei der Familie Eisele in Haisterkirch, um sich auf den Weg nach St. Sebastian zu begeben. Ausgemacht war für 2023 wieder der Sonntag vor dem Sebastiansfest.

Auch bei den widrigen Wetterverhältnissen am Sonntagnachmittag mit Windböen und Regen, der sich ab 700 Meter öhenlage in Schneeregen verwandelte, ließen es sich Minister a. D. Rudolf Köberle, Hartmut Bonnemeyer (Vorsitzender des Senioren Union Ravensburg), Josef Forderer (Mitglied des Kreistags), die früheren CDU-Stadträte Hubert Leißle und Peter Lutz zusammen mit der Ortsvorsteherin Rosa Eisele und ihrem Mann Herbert nicht nehmen, hinauf zur Kapelle zu pilgern. Oben angekommen wurde eine kleine Andacht abgehalten und inbrünstig das Sebastianslied gesungen. Opferkerzen wurden angezündet. Dann ging es den matschigen Weg hinunter ins Gasthaus „Rose“ nach Hittelkofen, wo sich dann bei einer gemütlichen Kaffeerunde auch noch MdB a. D. Franz Romer und MdL a. . Helmut Kiefl sowie Altstadtrat Ferdinand Gut an den interessanten Gesprächen zur momentanen Situation mit kommunal-, landes- und bundespolitischen Themen beteiligten.

Die christdemokratischen Wallfahrer wünschen den Pilgern am Sebastiansfest, das am 20. Januar stattfindet, dass sie nach dem Festgottesdienst um 9 Uhr wesentlich bessere Wetterbedingungen haben.