Bei Präzisionstechnik-Rack in den Betrieb geschaut

Am vergangenen Dienstag besichtigten im Rahmen der KEB-Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg interessierte Mitbürger die Firma Präzisionstechnik-Rack in Renquishausen. In drei Gruppen aufgeteilt führten Firmeninhaber Helmut Rack, seine Frau Uli Rack und der Juniorchef Manuel Rack durch die Produktionshallen. Sie gaben einen Einblick in die Produktpalette und die Be- und Verarbeitung im Betrieb. Die Firma sei sehr gut aufgestellt und arbeite hauptsächlich im Bereich Maschinenbau, Montage von Kleinbaugruppen und Medizintechnik. (wm) Foto: Wolfgang Müller