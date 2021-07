Bei Kultur am Ufer gibt es eine Aktionswiese und Workshops für Kinder

Vom 31. Juli bis zum 6. August bietet das Team des Spielehauses in Zusammenarbeit mit dem Schulmuseum, der Wissenswerkstatt, dem Kulturbüro und dem Medienhaus am See bei Kultur am Ufer täglich jeweils vier Workshops an. Außerdem wird es laut Pressemitteilung kleine Spielinseln, verteilt im Schulmuseumsgarten sowie ein Kulturufer-Actionbound „Entdecke Deine Stadt“ geben.

Zu den 30 Veranstaltungen zählen Angebote rund um die Klimawelt. Bei der Aktion „Achtung fertig – selbernähen!“ entstehen aus alten Landkarten und Kaffeetüten mit der Nähmaschine Utensilos, Taschen und Mäppchen. Kinder können ein Insektenhotels selber bauen oder bei der Station „Upcycling“ aus Blechdosen kreative Schmuck- und Schatzdosen basteln. Außerdem gebe es laut Mitteilung das Angebot „Designe deine eigene Garderobe mit Schwemmholz“.

Bei „Das ist der Hammer“ können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Steckstuhl für ein Sommererlebnis bauen und es gibt Holzideen für kleine Handwerker. Es können Flitzer, Flieger und Boote gebaut werden. Frei-Raum-Kunst für kreative Kids gibt es in der Filzwerkstatt und beim Malen, Stempeln und in der Pop-up Werkstatt entsteht Kunst aus Kinderhand. Beim Papierschöpfen erleben die Kinder eine alte Kulturtechnik und erfahren einiges über Kalligrafie mit Pinsel und Laser. Für die Workshops ist einen Anmeldung erforderlich. Die Angebote richten sich an Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren.

In Zusammenarbeit mit dem Medienhaus am See findet außerdem ein Kulturufer-Actionbound „Entdecke Deine Stadt“ statt. Alles was man dazu braucht, ist ein Smartphone und die Actionbound-App. Los geht es am Schulmuseum. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Außerdem gibt es eine Spielinsel mit Air-Hockey und Murmelbude.