Bei einer Niederlage sieht es schlecht aus

Der SV Weingarten hat am Samstag den TSV Heimenkirch zu Gast. Anpfiff im Lindenhofstadion zum Kellerduell in der Fußball-Landesliga, das für die Weingartener schon fast ein Schicksalsspiel ist, ist um 15.30 Uhr.

Die schlechte Nachricht für den SVW vorneweg: Die Weingartener haben in der vergangenen Woche das Urteil gegen ihren Winterzugang Dumitru Muntean vom Verband bekommen. Es fiel drakonisch aus: Sieben Spiele Sperre bekam der Rumäne aufgebrummt – damit würde er dem SVW im Abstiegskampf bis zum Saisonende fehlen. SVW-Trainer Thomas Gadek reagierte verständnislos – wo die Schiedsrichter gegen Altheim offenbar eine schwere Tätlichkeit in den Spielberichtsbogen eingetragen haben, hat der Trainer gar nichts gesehen: „Muntean hat höchstens die Hand hochgenommen, als drei Spieler des Gegners auf ihn eingestürmt sind.“ Die Weingartener haben Protest eingelegt – das Ergebnis ist offen.

Munteans Fehlen ist ein Handicap für das „extrem wichtige Spiel“ (Gadek) gegen den TSV Heimenkirch. Extrem wichtig ist dabei fast noch beschönigend: Bei einer Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten wäre der Abstieg der Weingartener kaum noch abzuwenden – bei dann nur noch zwei ausstehenden Partien in Oberzell und gegen Berg. Es ist klar, dass diese Situation Einfluss auf die Mannschaft hat. „Man konnte das im Spiel in Eschach sehen: Da waren wir in meinen Augen in Halbzeit zwei die bessere Mannschaft, aber die Jungs wollten das Siegtor durch Einzelaktionen erzwingen und haben es dem Gegner dadurch eher leicht gemacht.“

Einfacher und effektiver spielen, dem Mitspieler mehr zutrauen – das ist Gadeks Botschaft an sein Team für die Partie gegen die Allgäuer. Natürlich muss der SVW gegen diesen Gegner besonders auf der Hut sein: „Die Heimenkircher sind im Zweikampf stark und haben mehrere groß gewachsene Spieler.“ Angesichts der daraus resultierenden Stärke bei Standards gilt: „Blöde Fouls vermeiden.“ Nicht ohne Grund ist auch der TSV Berg am vergangenen Wochenende in Heimenkirch nicht über ein 1:1 hinausgekommen, aber Gadek will den TSV gar nicht nur auf Zweikämpfe und Standards reduzieren: „Mit Markus Hutterer haben sie zum Beispiel auch einen Mann, der den tödlichen Pass spielen kann.“

Was wollen die Weingartener entgegensetzen? „Schnellen und zielstrebigen Fußball“ – das will der Trainer sehen. Dabei kann sicher einer helfen, der bereits am vergangenen Spieltag in Eschach zum Einsatz kam: Deepan Theivendrarajah hat seine Prüfungen hinter sich. „Er legt Sonderschichten ein“, sagt Gadek. „Für 30 Minuten oder eine Halbzeit reicht die Luft.“