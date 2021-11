Bei Dunkelheit der Nacht eingebrochen

Zu Einbrüchen ist es am Wochenende in Westerheim gekommen. Dort nutzten die Diebe die Dunkelheit für zwei Wohnungseinbrüche. Die Bewohner einer Wohnung im Ahornweg waren am Samstagabend in Westerheim nicht zuhause. Dies nutzte ein Einbrecher, der sich Zugang verschaffte. Dazu hebelte er die Terrassentür auf. Im Haus wurden alle Räume durchsucht. Der Einbrecher erbeutete Bargeld, Schmuck und sonstige Wertgegenstände. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und wertet diese aus. Am gleichen Abend wurde ein zweites Haus in der Straße „Im Büschenloh“ angegangen. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt. In den durchsuchten Räumen fand der Einbrecher Bargeld und Schmuck. Er verließ das Haus durch die Terrassentür. In den dunklen Nächten des Herbsts registriert die Polizei vermehrt Einbrüche.