Ja, zur Fasnet gehören Spaß und Humor, so weit, so klar. Aber bei Drogen hört der Spaß auf. Das gilt ganz besonders dann, wenn auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, ob es sich tatsächlich um Drogen handelt. Lutscher, die suggerieren, dass sie Cannabis enthalten, fallen in dieses Raster. Zwar mag ein Erwachsener erkennen, dass unmöglich der illegale Wirkstoff THC enthalten sein kann, aber sicher kann man sich nicht sein. Außerdem müssen die teilnehmenden Gruppen bei einem Umzug wie diesem auch davon ausgehen, dass Kinder irgendwie an die Lollis kommen können, selbst wenn sie nur an Erwachsene verteilt werden. Das sorgt für Verunsicherung bei den Eltern und damit geht ein Fass auf, das auch verschlossen bleiben könnte. Denn Inhaltsangaben, die beruhigen können, fehlen auf den kleinen Lutschern natürlich. Sie stehen auf der Gesamtverpackung. Besser wäre, bei den offensichtlich harmlosen Butterkeksen zu bleiben oder anderweitig kreativ zu werden. Das würde den Spaß erhalten, die Knaschtbrüder lustig darstellen und niemanden beunruhigen – ein Ansatz für die nächsten Umzüge.