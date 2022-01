Bei der Stadtbibliothek sind auch E-Reader im Angebot

Die Stadtbibliothek Tuttlingen bietet ab Dienstag, 18. Januar 2022, wieder die kostenlose Lieferung von Medienbestellungen direkt nach Hause an. Neu ist außerdem, dass bei der Stadtbibliothek vor Ort oder über den Lieferdienst fünf E-Reader-Geräte ausgeliehen werden können.

Möglich macht den Lieferdienst der Einstieg der Stadtbibliothek bei TUT@home, dem von der Stadt Tuttlingen organisierten Lieferservice für den Tuttlinger Einzelhandel. Die LeserInnen können die gewünschten Medien bequem von zu Hause aus über den Online-Katalog der Stadtbibliothek recherchieren und ihre Bestellung per E-Mail (in-fo@stadtbibliothek-tuttlingen.de) oder telefonisch unter 07461/161246 durchgeben. Auch neu in den Bestand ge-kommene Titel können im Online-Katalog unter „Neuerwerbungen“ eingesehen werden. Außerdem richten die Mitarbeiterinnen wieder die beliebten „Überraschungs-Tüten“, zum Beispiel mit einer Auswahl an Krimis oder Kinderliteratur. Medien, welche am Vormittag bestellt werden, können bereits am Nachmittag ab 17 Uhr von den FahrerInnen von TUT@home kostenlos zugestellt werden. Die Zustellung von Bibliotheksmedien erfolgt dienstags bis freitags. Wem die persönliche Annahme der Lieferung nicht möglich ist, der kann mit der Bibliothek einen witterungsgeschützten Ablageort vereinbaren. Rückgaben über den Lieferdienst in Verbindung mit einer neuen Medienbestellung auch möglich.

Zum Online-Katalog findet am Mittwoch, 19. Januar, von 17 bis 17.30 Uhr ein Webinar über die Meeting-Plattform „Zoom“ statt. Dabei wird erklärt, wie man im Katalog nach bestimmten Titeln oder Themen recherchieren kann. Der Teilnamelink wird nach der Anmeldung über info@stadtbibliothek-tuttlingen.de versendet.

Außerdem neu bei der Stadtbibliothek und vor Ort oder über den Lieferdienst ausleihbar: Fünf E-Reader-Geräte der Firma Tolino. Die Geräte sind speziell für das Lesen von E-Books entwickelt und kompatibel mit der Onleihe, der digitalen Medienausleihe der Stadtbibliothek Tuttlingen. Über 22 200 E-Books stehen dort zur Ausleihe bereit. Die Leihfrist der E-Reader beträgt vier Wochen und ist für LeserInnen ab 16 Jahren mit einem gültigen Leseausweis ohne weitere Kosten möglich. Wenn gewünscht bietet das Bibliotheksteam bei der Ausleihe auch eine kurze persönliche Einführung zur Handhabung der Geräte und der Onleihe an.