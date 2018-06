Bei der Jugend rechnet sich Sparen nicht

Die Stadt Lindau muss und will sparen. Doch es gibt Bereiche, in denen eingespartes Geld übermorgen vielfach nachgezahlt werden muss. Die Jugendarbeit ist ein solches Feld. Schon der Blick in die Finanzen des Landkreises zeigt: In puncto Jugendhilfe sind Stadt und Kreis Lindau keine heile Welt.

Natürlich lässt sich der Erfolg vorbeugender Arbeit selten vorhersehen. Und sie kostet Geld. Doch es entsteht ein ungutes Gefühl, wenn ein Angebot wie das Fresh in Zech geschlossen wird – mit dem Hinweis, ein Jugendzentrum für Lindau reiche, und im Übrigen habe die Stadt kein Geld mehr für dieses Angebot. Der Nachwuchs ist gerne ins Fresh gegangen, so manches Problem wurde dort gelöst, bevor es ein großes wurde. Und das rechnet sich durchaus.

Wenn die Verantwortlichen der Stadt meinen, sie müssen die jährlich rund 24 000 Euro für das Fresh sparen, dann bleibt zu hoffen, dass diese Rechnung wirklich aufgeht. Denn wenn nur ein paar wenige dieser jungen Zecher bei der öffentlichen Jugendhilfe anlanden, sei es, weil ihr Start ins Berufsleben nicht klappt oder ihnen Flausen auf dem Weg von Zech ins Xtra in den Kopf kommen, dann wird es deutlich teurer, ob sie nun bei Fit for Job landen oder im Jugendamt. Natürlich muss dann der Landkreis für die Kosten aufkommen – aber über die Kreisumlage zahlt die Stadt das hinterher wieder mit.

Mit dem Fresh kann die Stadt aber auch zeigen, dass ihr der Nachwuchs in Zech wichtig ist. Schließlich ist es doch das Ziel von mittlerweile zehn Jahren sozialer Stadt gewesen, Zech zu einem lebendigen Stadtteil zu entwickeln. Und dazu gehören auch Jugendliche und ein Platz für sie.