Bei der Jahreshauptversammlung blicken die Mitglieder enttäuscht auf ihr 60-jähriges Jubiläum zurück

Kressbronn - Der Präsident des Narrenvereins Griesebigger, Jörg Matthäus, hat am Samstag im Gasthof zur Kapelle die 61. Jahreshauptversammlung eröffnet. Natürlich mit einem schallenden „Starri-Starro“, dem Narrenruf der Griesebigger.

In seinem Geschäftsbericht wies er auf wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres hin und berichtete von den verschiedenen Aktivitäten der Narrenzunft. Matthäus betonte das Engagement der Mitglieder und bedankte sich mehrfach für deren Einsatz.

Schriftführer Markus Schranz erinnerte an die letzte Hauptversammlung und an das 60-jährige Jubiläum. In der vergangenen Saison hätte man sich deutlich mehr Teilnehmer am „Huper- und Trommlerball“ gewünscht, auch der Umzug hätte mehr Besucher vertragen. Um den Bestand der Schalmeiengruppe habe man sich ebenfalls gesorgt. Als verbessernde Lösung für den „Huper- und Trommlerball“ möchten die Narren ihn künftig am „Bromigen Freitag“ stattfinden lassen, und am Samstag noch als zweiten „Griesebiggerball“ draufsatteln. Beide Bälle sollen nun in der Festhalle stattfinden.

Von Präsident Matthäus kam noch ein Denkanstoß für mehr Einsatzbereitschaft beim Rathaussturm: „Wir haben dort mangels Masken- und Hästrägern keinen richtigen Rathaussturm hingebracht“.

Carina Philipp berichtete für die Gardemädels, bei deren verschiedenen Abteilungen es von Kindern über Jugend bis zur Großen Garde bestens laufe – und man schon fleißig trainiere. Gerlinde Stock-Riegel berichtete von den verschiedenen Maskengruppen, es seien 100 Erwachsene sowie 65 Kinder und Jugendliche aktiv.

Lob vom Bürgermeister

Als neuer Schalmeiengruppenführer konnte Uwe Höß von erfreulichen Aktivitäten mit 21 Schalmeienbläsern berichten. Jugendwart Marvin Zapf gab eine Kurzübersicht über die Aktivitäten der Jungnarren. Schatzmeister Helmut Heimpel bilanzierte Einnahmen von rund 88 000 Euro einschließlich Gemeindezuschüssen und Spenden 2017. Dem standen rund 74 000 Euro an Ausgaben gegenüber, damit könne man auf ein Ergebnis von 14 000 Euro im Plus verweisen. Nach Kassenprüfung mit viel Lob für den Kassenchef erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft. Abstimmungsleiter und Bürgermeister Daniel Enzensperger lobt das vielfältige und umfangreiche Engagement des Vereins: „Ein wichtiges Element unserer Gemeinde- und Gemeinschaftskultur“.

Ein vorläufiger, reichlich gefüllter Veranstaltungsplan stellte due Narrenführung auch schon vor. Den endgültigen Plan gebe es dann zum Häsabstauben am 6. Januar erfuhr die Versammlung. Aus der Planung sticht das große Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings ANR in Friedrichshafen ab 1. Februar hervor (www.anr-ringtreffen.de). Zwei Wochenenden mit doppelten Veranstaltungen wollen die Griesebigger auch noch stemmen, dabei freue man sich besonders auf den Umzug, der im kommenden Jahr wieder in Kressbronn stattfindet.

Unter dem Punkt Verschiedenes wurde aus der Mitgliedschaft gefordert: „Bei der Internetseite besteht rascher und deutlicher Verbesserungsbedarf.“

Am Sonntag 11. November, waren die Griesebigger, ebenfalls im Gasthaus zur Kapelle aktiv, beziehungsweise davor, um um 11.11 Uhr mit 11 Salutschüssen in die fünfte Jahreszeit zu starten.