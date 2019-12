Bei den Wild Wings hilft offenbar nur noch Beten

Die Wild Wings gastieren am heutigen Freitag, 19.30 Uhr, im Derby in Mannheim und empfangen am Sonntag, 16.30 Uhr, die Nürnberg Ice Tigers. In der Helios-Arena wurde unterdessen am Donnerstag gebetet.

Es ist ein kleiner Kreis aus nordamerikanischen Spielern, die sich alle paar Wochen in der Helios-Arena um Mark Bassen schart. Der Vater von Wild-Wings-Spieler Boaz Bassen, der einst selbst für den SERC stürmte, ist nicht nur Nachwuchstrainer in Schwenningen, sondern auch Pastor. „Ich kenne das aus der American Hockey League. dort hat jeder Klub einen Pastor und es wird solche Zusammenkünfte abgehalten. Es tut gut auch mal gut, über andere Dinge als über Eishockey zu reden“, sagt Pat Cannone. Dabei ging es nicht zwingend um den Glauben, sondern um unterschiedliche Dinge des Lebens, erklärt der US-Amerikaner Cannone, der selbst katholisch ist.

Wild-Wings-Kapitän Mark Fraser hat die Treffen mit Vater Bassen organisiert, auch in der NHL sei es weit verbreitet, dass die Spieler sich mal geistlichen Beistand holten. Dazu bräuchten sie nicht einer bestimmten Religion anzugehören, bräuchten nicht einmal gläubig zu sein.

Vor dem Treffen, das Seele und Geist stärken sollte, bat freilich Wild-Wings-Trainer Paul Thompson zur körperlichen Ertüchtigung auf das Eis. Und da konnte Simon Danner, der aufgrund einer schweren Knieverletzung noch keine Punktespiel in dieser Saison bestritt, auch schon einige Übungen mitmachen. „Die Entwicklung bei Simon läuft gut, ich rechne, dass er bis in drei bis vier Wochen wieder spielen kann“, so Thompson.

Der Schwenninger Übungsleiter entschied, dass Stürmer Matt Carey im heutigen Baden-Württemberg-Derby als überzähliger Ausländer auf der Tribüne bleiben muss. „Mike Blunden kommt jetzt schon wieder zurück. Er hat keinen Innenbandriss, wie zunächst befürchtet, sondern lediglich eine Innenbandstreckung erlitten“, so Thompson. Stürmer Marcel Kurth ist krank und fällt aus, war zuletzt beim 5:4-Heimsieg gegen Berlin aber ohnehin überzählig. Im Tor setzt Thompson auf den zuletzt stark haltenden Dustin Strahlmeier.

Die Adler Mannheim gewannen am Sonntag das DEL-Spitzenspiel beim EHC Red Bull München mit 3:2 nach Verlängerung. Der Rückstand auf Tabellenführer München beträgt für die Mannheimer, die Dritter sind, aber immer noch satte elf Punkte. Gegen die Wild Wings haben die Quadratestädter etwas gutzumachen, unterlagen sie doch am 20. Oktober am Bauchenberg mit 1:6. Bei jener Gala führten die Wildschwäne nach dem ersten Drittel dank Toren von Dylan Yeo, Alexander Weiß, Andreas Thuresson und Troy Bourke bereits mit 4:1. Bourke und Jamie MacQueen steuerten die weiteren Schwenninger Treffer bei.

Für Mannheim hatte lediglich Valentino Klos zum 0:1 eingenetzt. „Wir hatten in jener Partie ein ganz starkes Powerplay, haben vier Tore in Überzahl gemacht, ich hoffe, das läuft jetzt wieder so“, erklärt Thompson. Der Engländer weiß aber auch: „Mannheim hat ein exzellentes Team. Zudem sind die nun auch noch in Form, haben zuletzt dreimal in Folge gewonnen.“ „Wir haben sie aber schon einmal geschlagen was uns hilft. Warum sollten wir nicht erneut gegen Mannheim gewinnen?!“, ist Wild-Wings Topscorer Cannone, der 23 Punkte (acht Tore/15 Vorlagen) auf seinem persönlichen Konto hat, durchaus optimistisch.

Der Meister hat unterdessen mit etlichen Leistungsträgern die Verträge verlängert. Der aus dem Schwenninger Nachwuchs stammende Stürmer Matthias Plachta, der aktuell wegen einer Beinverletzung voraussichtlich bis in den Januar ausfällt, unterschrieb genauso wie der kanadische Torjäger Andrew Desjardins und der kanadische Verteidiger Mark Katic bis 2023, Verteidiger Cody Lampl und der finnische Angreifer Tommi Huhtala bis 2022.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag treffen Mannheim und Schwenningen schon wieder aufeinander, dann am Neckarursprung. Die Sitzplätze für die Partie sind längst ausverkauft, es gibt nur noch Stehplätze. Gegen den Gegner Nürnberg Ice Tigers mussten die Wild Wings in dieser Saison schon zweimal ran.

Am 6. Oktober verloren die Schwäne daheim mit 3:5, am 17. November setzte es für die Schwenninger eine 1:4-Pleite in der Lebkuchenstadt. „Wir haben in beiden Partien gegen Nürnberg nicht gut gespielt. Wir brauchen jetzt eine bessere Leistung. Wir brauchen Punkte“, sagt Thompson.