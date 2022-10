Bei den Special Olympics siegt die Begeisterung

Special Olympics im Doppelpack: Schülerinnen und Schüler der Stiftung Liebenau haben an den Landessommerspielen der Special Olympics Baden-Württemberg und Bayern in der Sportart Badminton teilgenommen. Im Mittelpunkt standen Freude und große Emotionen bei fairen Wettbewerben.

„Gemeinsam stark“: Unter diesem Motto standen die Special Olympics in diesem Sommer. In Mannheim trafen sich rund 700 Athletinnen und Athleten sowie Unified Teams, Betreuer- und Helfergruppen. Unter ihnen waren auch sieben Schülerinnen und Schüler der Don-Bosco-Schule der Stiftung Liebenau, zusammen mit drei Betreuenden. Badminton gehört zu den wettbewerbsfreien Angeboten bei den Special Olympics, an denen jede und jeder teilnehmen kann. Sie werden über die gesamte Veranstaltungszeit angeboten und stellen die Freude an Bewegung und Sinneserfahrungen des eigenen Körpers in den Mittelpunkt. In Baden-Württemberg wollte man neue Teams für diesen Sport erreichen und begeistern. Die Teilnehmenden aus Hegenberg genossen nicht nur die tolle Eröffnungsfeier im Capitol in Mannheim und den Sport – sie waren auch Zuschauende von spannenden sowie fairen Wettkämpfen und konnten darüber hinaus bei den Healthy-Athlets-Angeboten viel über Gesundheit und Körper erfahren.

Wenig später reisten sechs Schülerinnen und Schüler mit ihren Betreuungspersonen zu den Special Olympics Landesspielen Bayern in Regensburg. Bis zu 1 500 Sportlerinnen und Sportler mit und ohne geistige Behinderungen gingen hier an den Start. Die Aktiven der Stiftung Liebenau wurden ins Nachbarland eingeladen, um durch eine gewisse Anzahl von verschiedenen Spielen die Qualifikationsbedingungen für die nationalen Spiele zu erfüllen. Neben den Spielen in der Halle blieb den Jugendlichen unter anderem auch Zeit für die Auftaktveranstaltung und die Besichtigung der Altstadt von Regensburg.

Ergotherapeut Alex Stehle, Physiotherapeut Pierre Sowak, Schulsozialarbeiterin Conny Gerson und Sonderpädagoge Florian Holzberger begleiteten das Team als Betreuerstab nach Regensburg. Ein hohes Maß an Motivation und Begeisterungsfähigkeit wurde den Teilnehmenden bescheinigt, aber auch Fairplay und sportliches Miteinander. In Regensburg wurden diese Eigenschaften dann auch belohnt mit zwei Mal Gold, zwei Mal Silber und zwei Mal Bronze.