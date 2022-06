Bei den Europäischen Archäologietagen Kunstwerke auf Schiefer fertigen

Die Europäischen Archäologietage finden vom 17. bis zum 19. Juni dieses Jahres statt. Im Archäupark am Vogelherd können Besucher am Freitag, dem 17. Juni, von 11 bis 17 Uhr mit Steinabschlägen auf Schieferplatten eigene Kunstwerke erschaffen und diese im Anschluss mit nach Hause nehmen. Das teilt die Parkverwaltung mit. Betreut wird der Workshop von Benjamin Schürch, Doktorand der Universität Tübingen und Anika Janas von der Parkleitung. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Es entstehen Zusatzkosten für das Material in Höhe von 3 Euro pro Platte.