Ab sofort gibt es bei der Entsorgung von Abfall und Wertstoffen auf den beiden Entsorgungszentren in Ravensburg-Gutenfurt und Wangen-Obermooweiler die Möglichkeit, mit EC-Karte zu bezahlen. Lediglich Beträge unter 20 Euro sollten aufgrund des damit verbundenen Verwaltungsaufwands auch weiterhin in bar beglichen werden, schreibt das Landratsamt in seiner Mitteilung.