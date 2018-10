Bei Dauerregen fröhlich in den Stall

MIETINGEN – Dass der Herbst Einzug gehalten hat, das war am Samstag von Mensch und Tier beim vierten Mietinger Almabtrieb zu spüren. Aber Temperatursturz und Dauerregen hielten Hunderte Besucher nicht davon ab, am Straßenrand den Weg der Tiere ins Winterquartier zu verfolgen. Für rund hundert Kühe und Rinder war der Abschied gekommen von den grünen Weiden rings um Mietingen. In Begleitung von Hirten schritten sie gemächlich dem schützenden Stall entgegen. Sie taten das nicht allein. Dem Zug reihten sich Oltimer-Fans auf ihren Zugmaschinen ein, von einem Hänger blökten Schafe, Kinder fuhren auf ihren Kettcars mit. Aber auch Blechmusiker des Musikvereins marschierten im Zug mit wie die Wanderfreunde, die ein Lied nach dem anderen anstimmten. Heuer war alles eine Nummer kleiner. Für Siegfried Kühner war der Viehscheid nicht in Frage gestellt, trotz Nässe und Kälte. „Nichts desto trotz sind wir zufrieden mit der Beteiligung.“

Nach dem Umzug war noch lange nicht Schluss. Ein Geräteschuppen der Familie Rolser war in einen „Viehscheid-Stadel“ umgewandelt worden. Hier konnten sich die fröstelnden Menschen bei warmen Getränken gemütlich niederlassen. Am Nachmittag spielte der Musikverein Mietingen auf. Später wurde er von der Musikband „Sunrise“ abgelöst. „Die gehören einfach dazu“, bemerkte Siegfried Kühner. Die Gruppe ist eigens aus Südtirol angereist. Der Ertrag aus dem Fest kommt einem guten Zweck zugute: der Typisierungsaktion um Malte Becker.