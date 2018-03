Bei Daibers dreht sich alles um die Knolle

Ein paar zusätzliche Hände wären jetzt nicht schlecht. Und vielleicht ein zweites Paar Augen. Zu Dutzenden hüpfen die Kartoffeln über das Förderband, von den Scharen des Vollernters frisch aus der Erde befördert. Dazwischen immer wieder Steine, abgestorbenes Kartoffelkraut und hin und wieder eine verfaulte Mutterkartoffel. Sie gilt es auszusortieren, bevor die ganze Ladung im Vorratsbunker verschwindet. Doch einfacher gesagt als getan. Während die Augen die Ausbeute mustern, das Gehirn die Daten irgendwie zu verarbeiten sucht und die Hände auf dem holpernden Verlesetisch noch ganz schön gefordert sind, purzelt auch schon ein neuer Schwung Knollen aufs Band.

„Das ist natürlich auch Übungssache“, meint Brigitte Daiber aufmunternd, während ihre Hände wieselflink weiterarbeiten. Gemeinsam mit Erntehelferin Emi Blaga ist die Bauersfrau schon seit drei Wochen auf dem Vollernter im Einsatz. Beim Kartoffelhof Daiber in Sattenbeuren ist die Ernte derzeit in vollem Gange. Und trotz Automatisierung ist hier noch viel körperliche Arbeit gefragt.

Als Sohn Benjamin in den elterlichen Betrieb einstieg, haben sich die Daibers ganz auf den Kartoffelanbau spezialisiert. Seit 2010 wird der früher vornehmlich als Milchviehberieb bewirtschafte Hof als Kartoffelhof Daiber GbR geführt, als Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit Albert und Benjamin Daiber als Betriebsleiter. Auf rund 35 Hektar bauen Vater und Sohn Speisekartoffeln und Pflanzgut an und bewirtschaften damit einen der größten Kartoffelvermehrerbetriebe in ganz Baden-Württemberg.

Noch immer ist der Hof aber Familiensache. Ganz besonders in der Erntezeit. Zwar werden die Daibers in diesem Jahr von drei Saisonkräften aus Rumänien unterstützt, die über Bekannte vermittelt wurden. Aber auch Tochter Britta und Sohn Philipp packen mit an, wenn es ihr Berufsalltag erlaubt. „Die sind das schon von Kindheit an so gewöhnt“, so Mutter Brigitte Daiber. „Während der Ernte ist bei uns eben Urlaubssperre“, sagt Benjamin Daiber und schmunzelt. Denn trotz der eindrucksvollen Maschinen wie dem rund 120000 Euro teuren Vollernter geht es in der Landwirtschaft eben nicht ohne menschliche Arbeitskraft. „Und es ist körperlich anstrengend“, so Brigitte Daiber, „wenn man am Tag seine sieben bis zehn Stunden auf dem Vollernter verbringt.“

Gerade an heißen Sommertagen werfen die Helferinnen am Verlesetisch schon mal einen neidischen Blick zu Benjamin Daiber, der vom klimatisierten Traktor aus den Takt vorgibt. Doch auch wenn die zweieinhalb Stundenkilometer Fahrgeschwindigkeit in der Kabine sehr viel gemächlicher wirken als auf dem Vollernter: Tauschen wollen sie mit ihm dennoch nicht. Zu viel technisches Können, zu viel Multitasking ist hier gefragt. Während der 26-Jährige den Traktor über die Pflanzreihen lenkt, kontrolliert er über Monitor und gleich drei Kameras das Geschehen auf dem Vollernter, passt die Schartiefe an – und hält seinen Vater über Handy auf dem Laufenden oder nimmt Bestellungen von Kunden entgegen. „Ich mache hier nebenher auch mein Büro“, erklärt der junge Landwirtschaftsmeister lachend.

Stress ist ihm dennoch nicht anzumerken. In seiner abwechslungsreichen Arbeit gehe er voll auf, sagt Benjamin Daiber: „Das hier war schon immer mein Traum.“ Auch die diesjährige Ernte scheint vielversprechend: „Wir haben dieses Jahr schöne, gleichmäßige Kartoffeln.“ Und vor allem: nicht zu viele. Rekordernten mögen Landwirte nämlich nicht, weil die große Fülle die Preise verdirbt. Im vergangenen Jahr hatten die Daibers sogar Überschuss produziert, den sie schließlich an eine Biogasanlage geben mussten. „Und das tut mir als Kartoffelbauer weh“, sagt Benjamin Daiber, der für dieses Jahr mit einem durchschnittlichen Ertrag von 17000 Tonnen Kartoffeln rechnet.

Zunächst sind aber zwölf weitere Tonnen geschafft. So viel passen nämlich auf den Kipper, auf dem Benjamin Daiber den Inhalt des Vollernters ablädt. An guten Tagen ernten die Daibers bis zu 70 Tonnen. Ist der Kipper voll, geht es damit zur Kartoffelhalle zwischen Sattenbeuren und Aichbühl.

Dort laufen die schon recht sauberen Kartoffeln durch die Sortieranlage und werden je nach Durchmesser in verschiedene Kategorien aufgeteilt. „Den Kunden sind gleiche Größen wichtig“, erklärt Albert Daiber, der an der Halle die Fuhren seines Sohnes annimmt. Etwa 70 Prozent seiner Speisekartoffeln gingen an Märkte wie der Aulendorfer Edeka-Filiale oder an Großküchen, die Wert auf große Knollen legen. Bei der Direktvermarktung schätzt der Landwirtschaftsmeister den unmittelbaren Kontakt zu den Kunden. Am lohnendsten sei aber die Pflanzgutvermehrung, für die nur die kleinen Kartoffeln bestimmt sind.

Zunächst wird die Ernte jedoch eingelagert. Nun beginne die Schwitzphase, eine sensible Zeit. Erst dann werden die Kartoffeln langsam auf fünf bis sechs Grad heruntergekühlt. In dem 4000 Kubikmeter großen Lagerraum stehen schon etliche Kisten. Etikette mit Aufschriften wie „Marabel – Speisekartoffel festkochend“ verraten ihren Inhalt.

Zwölf verschiedene Sorten bauen die Daibers an. An diesem Tag wurde die für Salate geeignete „Allians“ geerntet. Größter Renner im Verkauf sei die „Alexandra“, weiß Albert Daiber: „Die mag ich selbst am liebsten, sie ist schön gelb und gibt gute Scheiben im Salat.“ Bevor die Daibers eine neue Kartoffel ins Sortiment aufnehmen, wird sie zuerst probeweise angebaut – und muss den Geschmackstest bestehen. „Dann“, berichtet Benjamin Daibert, „muss die Mama erst mal Kartoffelsalat machen.“