Bei Beutelsau fließt Öl in der Argen

Wangen (sz) - Wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung ermittelt derzeit die Polizei in Wangen. Die Beamten waren am Donnerstag kurz nach 17 Uhr verständigt worden, weil in der Argen bei Beutelsau deutliche Ölschlieren zu sehen waren. Die Freiwillige Feuerwehr Deuchelried war laut Polizeibericht mit zehn Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort, um das Öl zu binden. Ersten Erkenntnissen zufolge ging die Verschmutzung von einem Fahrzeug in der Nähe aus. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.