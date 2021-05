Bei Auffahrunfall entsteht hoher Schaden

Kressbronn (sz) - Ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr auf der B467 auf Höhe einer Tankstelle entstanden. Wie die Polizei berichtet bemerkte ein 61 Jahre alter Peugeot-Lenker zu spät, dass ein vorausfahrender Porsche halten musste, und fuhr auf. Der Peugeot war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.